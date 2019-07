Motorradfahrer erkennt Bagger zu spät

Leicht verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag bei Gößweinstein. Am Mittag wollte ein 52-Jähriger mit seinem Bagger von einem Grundstück auf die Staatsstraße bei Leutzdorf einbiegen. Hierbei tastete sich der Fahrer langsam in die Straße hinein. Ein 26-jähriger Kawasaki-Fahrer erkannte den Bagger erst, als dieser mit seiner Schaufel bereits zur Hälfte über die Fahrbahn ragte, und leitete eine Vollbremsung ein. Da der junge Mann laut Polizeiinspektion Ebermannstadt vermutlich sehr schnell unterwegs war, blockierte sein Hinterrad. Der Biker kam dann von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein Kiesbett und wurde letztendlich aufgrund einer Bodenwelle von seinem Fahrzeug geschleudert. Durch den Unfall erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen und kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Forchheim. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.