Motorradfahrer erfasst Fußgängerin

Schwere Verletzungen erlitt eine Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad. Der schwere Unfall passierte am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Zeil und Haßfurt (ehemalige Bundesstraße 26). Der 33 Jahre alte Kawasaki-Fahrer war von Zeil in Richtung Haßfurt unterwegs, als die 61-jährige Spaziergängerin, offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Straße in südlicher Richtung überquerte. Der 33-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr vermeiden; er selber stürzte und wurde auf den rechten Seitenstreifen geschleudert. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt. Die Spaziergängerin dagegen erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär im Krankenhaus untergebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.