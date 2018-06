Motorradfahrer bricht sich bei Sturz Arm

An der Einmündung Wildensorger Straße/Am Bundleshof blieb am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer beim Abbiegen am Bordstein hängen und stürzte. Der 74-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz vermutlich eine Knochenfraktur am rechten Arm zu. Am Zweirad entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro.