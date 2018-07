Motorradfahrer bei Unfall verletzt

pol



Mit Verletzungen musste am Sonntagmittag ein 57-jähriger Motorradfahrer durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 25-jähriger Autofahrer hatte die Vorfahrt des Zweiradfahrers missachtet und das Kraftrad erfasst, so dass der 57-jährige Fahrer in den Graben geschleudert wurde. Das Motorrad blieb unter dem Audi A 5 liegen und musste abgeschleppt werden.