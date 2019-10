Am Samstagnachmittag wollte ein 38-jähriger Autofahrer in Höhe Stadelhofen von der St 2191 nach links auf die BA 26 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 36-jährigen Motorradfahrer. Nach der Kollision musste der Kradfahrer mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 15 000 Euro.