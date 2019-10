Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ereignete sich Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2188/Kreisstraße BA 19 in Höhe Heiligenstadt. Die Staatsstraße 2188 befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Motorrad in Richtung Aufseß. Aufgrund eines im Kreuzungsbereich wendenden 71-jährigen Audi-Fahrers stürzte der Zweiradfahrer. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Mit dem Rettungshubschrauber musste der schwer verletzte Motorradfahrer in eine Uniklinik eingeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete die Sicherstellung des Zweirades an. Die freiwilligen Feuerwehren Stücht, Heiligenstadt und Reckendorf übernahmen die Reinigung der Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsflüssigkeiten.