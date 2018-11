Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Hatte der Motorradfahrer wirklich kein Licht an oder hat die Autofahrerin nicht aufgepasst? Am Montagabend um 19.10 Uhr ereignete sich in der Callenberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 43-jähriger Motorradfahrer leicht verletzte. Eine 54-jährige Autofahrerin befuhr die Callenberger Straße in Richtung Raststraße. Beim Überqueren der Kreuzung in Richtung Unterführung übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der Motorradfahrer Prellungen am rechten Knie zuzog. Nach Aussage der Autofahrerin soll das Motorrad ohne Licht unterwegs gewesen sein.