Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Eine 19-jährige Fahranfängerin nahm am Dienstag gegen 18.50 Uhr einem 22-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt und verletzte diesen durch die folgende Kollision. Die Seat-Fahrerin kam aus Rabelsdorf und wollte an der Kreisstraße 45 geradeaus weiterfahren. Der Husqvarna-Fahrer näherte sich aus Altenstein und befand sich auf der Vorfahrtsstraße. Beim Überqueren der Kreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stieß frontal auf den Pkw und flog in hohem Bogen in den danebenliegenden Straßengraben. Die junge Autofahrerin kümmerte sich nach dem Unfall um den verletzten Mann und verständigte Rettungsdienst und Polizei . Nach erster Kurzdiagnose des Notarztes schien der linke Fuß des Motorradfahrers gebrochen zu sein. Er wurde in das Krankenhaus Coburg gebracht. Der Gesamtsachschaden belief sich auf etwa 7000 Euro.