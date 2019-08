Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag. Als eine Autofahrerin auf der Staatsstraße 2282 von Trosdorf in Richtung Tütschengereuth kommend nach links auf ein Sportgelände abbiegen wollte, übersah dies der hinter ihr fahrende 75-jährige Motorradfahrer, der gerade zu einem Überholvorgang ansetzte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.