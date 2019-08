Motorradfahrer bei Gasseldorf schwer verletzt

Weil er einen Motorradfahrer übersah, hat am Freitag ein Autofahrer bei Gasseldorf einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 46-jährige Fahrer eines Audi A4 übersah am Freitagnachmittag beim Abbiegen an der sogenannten Gasseldorfer Einmündung auf der Bundesstraße 470 in Richtung Heiligenstadt den aus Streitberg kommenden Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte der 51-jährige Biker und zog sich schwere Verletzungen am ganzen Körper zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, während der Autofahrer keine Verletzungen davontrug.

5000 Euro Schaden

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Ebermannstadt war die Bundesstraße für etwa eine Stunde gesperrt. Die eingesetzten Feuerwehren aus Ebermannstadt und Gasseldorf leiteten den Verkehr ab. pol