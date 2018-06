Motorradfahrer auf der B 2 übersehen

pol



Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Mittwoch in der Kreuzung Groß-/Kleingeschaidt/B 2 ereignet. Gegen 15.45 Uhr wollte der 73-jährige Motorradfahrer von Kleingeschaidt geradeaus nach Großgeschaidt fahren, als ihn ein 22-jähriger Autofahrer, der von Großgeschaidt nach links Richtung Eschenau abbiegen wollte, übersah und direkt vor ihm abbog. Der Motorradfahrer fuhr zentral in die Beifahrerseite des Autos und stürzte. Er verletzte sich an der Hand und erlitt noch weitere Prellungen . Es entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro. Der Motorradfahrer kam in die Klinik. Die Absicherung der Unfallstelle übernahm die Freiwillige Feuerwehr aus Groß- und Kleingeschaidt.