Motorradfahrer auf A 73 schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 73 ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 58-Jährige aus Fürth war um 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Erlangen unterwegs. Auf Höhe von Baiersdorf fuhr er trotz Bremsung und Ausweichversuch mit seiner Honda auf einen vor ihm auf der rechten Spur fahrenden Fiat 500 auf und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der Kradfahrer in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme und medizinischen Behandlung des Verunglückten war kurzzeitig eine Vollsperrung der Autobahn in Richtung Erlangen notwendig. Dabei wurde die Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr Baiersdorf unterstützt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt bei circa 7500 Euro.