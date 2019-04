Motorrad übersehen

Ein Unfall hat sich am Donnerstag, gegen 12.25 Uhr, an der Einmündung B19/B286 ereignet. Ein aus Richtung Oerlenbach kommender Pkw-Fahrer übersah beim Linksabbiegen einen aus Richtung Schweinfurt kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der Kradfahrer prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw und stürzte. Durch den Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer mehrere Rippenbrü-che zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik nach Schweinfurt gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. pol