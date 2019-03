Motorrad schlittert über die Straße

Bei einem Überholmanöver zwischen Neuses und Niederndorf ist am Mittwochmorgen kurz nach acht Uhr die Maschine eines 30-jährigen Motorradfahrers außer Kontrolle geraten. Der Mann stürzte und schlitterte mit seinem Zweirad einige Meter über die Fahrbahn. Während der Fahrer auf dem Asphalt liegen blieb, rutschte das Motorrad unkontrolliert weiter und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und mit einem zweiten, vorausfahrenden Auto, bevor es in einem Graben landete. Der 30-jährige Motorradfahrer wurde beim dem Unfall nur leicht verletzt - er trug Schürfwunden davon. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Staatsstraße zeitweise zu Behinderungen. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht, die insbesondere Angaben zum Fahrverhalten des Kradfahrers machen können. Entsprechende Hinweise werden von der Polizeiinspektion Erlangen Stadt unter der Rufnummer 09131/760114 entgegengenommen. pol