Am Sonntagvormittag stürzte eine 57-Jährige auf der Kreisstraße BA 47 von Weichendorf kommend mit ihrem BMW-Motorrad. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor sie in der Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei rutschte die Maschine in den Gegenverkehr und prallte auf einen Audi. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro. Die Fahrerin verletzte sich leicht.