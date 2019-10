Motorrad rutscht auf Splitt weg

Ein 28-jähriger Brückenauer war am Dienstag gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad unterwegs auf der B 286. Von der Anschlussstelle Wildflecken kommend geriet er beim Rechtsabbiegen Richtung Riedenberg auf Splitt. Sein Gefährt kam ins Rutschen und war nicht mehr zu halten. Im Kreuzungsbereich kamen Mann und Maschine zu Fall. Der Fahrer blieb dank Schutzkleidung unverletzt. An seiner Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Vorderreifen abgefahren war, deshalb wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. pol