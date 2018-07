Motorrad rutscht auf Gegenfahrbahn

pol



Ein 23-Jähriger war am Sonntagabend mit seinem Krad von Bischofsheim in Richtung Oberwildflecken unterwegs, als er in einer Rechtskurve durch Schottersteine auf der Fahrbahn ins Schleudern geriet. Er verlor die Kontrolle und rutschte auf die linke Fahrbahn. Hierbei touchierte er einen entgegenkommenden Audi , dessen 61-jähriger Fahrer bereits durch starkes Abbremsen bis zum Stillstand gekommen war. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der Motorradfahrer fühlte sich vor Ort nicht verletzt, wollte sich aber trotzdem zur Sicherheit in ärztliche Behandlung begeben.