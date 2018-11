Motorrad rast auf Polizistin zu

Weil er beim Anblick einer Polizeistreife auffällig hektisch abbog und mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet fuhr, sollte am Sonntag gegen 15.20 Uhr in Herzogenaurach ein Motorradfahrer kontrolliert werden. Als sich eine Polizeibeamtin später in der Kleiststraße der KTM-Maschine näherte, gab der Fahrer Gas und fuhr auf die Polizistin zu, die nur durch einen glücklichen Zufall nicht verletzt wurde. Das teilt die Polizei mit. Mehrere Passanten mussten dem Motorradfahrer ausweichen, da dieser vermutlich ein kurzes Stück auf dem Gehweg fuhr. Die Passanten und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen. pol