Leicht verletzt worden ist ein 21-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag auf dem Weg von Drosendorf in Richtung Feuerstein. In einer Kurve verbremste sich der Zweiradfahrer und stürzte. Sein Motorrad geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in den Kia eines 18-Jährigen. Der Sachschaden wird auf etwa 6500 Euro beziffert. Der Motorradfahrer wurde in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.