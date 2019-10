Motorrad geht in Flammen auf

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer bei einem spektakulären Unfall auf der Maintalautobahn. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Am späten Montagnachmittag passierte der Unfall zwischen den Anschlussstellen Eltmann und Knetzgau. Der 25-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Haßberge war mit seiner Maschine in Richtung Schweinfurt auf der linken Spur unterwegs. Kurz bevor er einen Lastwagen überholen wollte, stürzte er aus noch nicht geklärter Ursache, wie die Verkehrspolizei in Werneck schilderte. Das Motorrad schlitterte auf der Überholspur am Laster vorbei, berührte die Mittelschutzplanke und schleuderte auf die rechte Fahrspur vor den Lkw. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem Brummi über das Motorrad.

Das Motorrad fing Feuer und brannte an der Unfallstelle auf dem Seitenstreifen aus. Der Motorradfahrer verletzte sich zum Glück nur leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Haßfurt gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.