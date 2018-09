Motorrad fährt auf Pkw

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Samstag in der Rote-Kreuz-Straße, als ein 57-jähriger Pkw-Fahrer verkehrsbedingt seinen Wagen an einer Engstelle anhalten musste. Dies erkannte ein dahinter fahrender Motorradfahrer zu spät und fuhr mit seinem Krad hinten auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 4000 Euro. pol