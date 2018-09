Motorrad fährt auf Pkw auf

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am frühen Montagabend auf der

Kreisstraße CO 11 nahe Bieberbach. Eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin hatte im Bereich einer Rechtskurve zum Überholen eines Fahrradfahrers angesetzt und dabei den entgegenkommenden Audi eines 39 Jahre alten Mannes übersehen. Dieser konnte seinen Pkw bis zum Stillstand abbremsen und dadurch eine Kollision mit dem Mercedes verhindern. Allerdings reagierte ein nachfolgender 21 Jahre alter Thüringer nicht rechtzeitig und prallte mit seinem Motorrad in das Heck des Audi. Hierdurch rutschte das Motorrad in den Straßengraben. Der Biker wurde in ein Krankenhaus gebracht, erlitt jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nur leichte Verletzungen. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden wird vorläufig auf 5000 Euro geschätzt. Die Coburger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sich unter Telefon 09561/645-209 zu melden. Insbesondere werden Hinweise auf den (noch

unbekannten) Radfahrer gesucht, den die Mercedes-Fahrerin überholen wollte. pol