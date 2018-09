Motorrad die Vorfahrt genommen

Ein Motorradfahrer war am Sonntagvormittag gestürzt, weil ein Pkw ihm die Vorfahrt genommen hatte. Ein 30-Jähriger aus dem benachbarten Hessen fuhr mit seiner Yamaha die Kreisstraße zwischen Oberzell und Speicherz. Auf Höhe Speicherz bog ein roter Pkw von links kommend in die Kreisstraße ein und nahm dem Motorrad die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, steuerte der Kradfahrer seine Maschine in eine Einmündung, wo er umstürzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.1500 Euro. Zum Verursacher ist nur bekannt, dass es sich um einen Kombi gehandelt haben soll. Die Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, nimmt Hinweise entgegen. Wer hat einen derartigen Pkw gesehen, der am Sonntag gegen 10.20 Uhr die Schulstraße in Speicherz ortsauswärts fuhr? pol