Motorhaube zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube und den rechten vorderen Kotflügel eines silbernen VW-Golf. Der Pkw war von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen vor einem Anwesen in der Pfalzstraße und dann am Donnerstagvormittag auf dem Tattersall Parkplatz abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol