Die Motorhaube eines weißen Wohnmobils der Marke Fiat hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag, 17 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr, zerkratzt. Das Fahrzeug war in der Straße Seewiese abgestellt. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, in Verbindung zu setzen. pol