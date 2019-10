Ein Unbekannter hat in Herzogenaurach großflächig die Motorhaube eines Opels verkratzt. Der silberne Opel Astra war laut Polizei von Samstagmittag bis Montagfrüh in der Dohnwaldstraße abgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 entgegen. pol