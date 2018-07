Ostheim vor 15 Stunden

Motorhaube verkratzt: 1000 Euro Schaden

Kratzspuren stellte ein 55-Jähriger an seinem Audi in Ostheim fest. Das Auto war am Sonntag von 11.15 bis 17 Uhr in der Bannfeldergasse geparkt. Der Schaden an der Motorhaube beträgt rund 1000 Euro. D...