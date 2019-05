Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag zwischen 12.30 und 16 Uhr von einer Baustelle in Wolfsberg eine gelb-graue Wacker-Motorflex im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Auf dem Gehäuse ist mit Edding der Name "FBG Bayreuth" aufgebracht. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Werkzeugs geben? Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.