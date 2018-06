An zwei Tagen



Hartmut Bös



Der "Brückenauer Motorentreff in der Altstadt" findet zum 37. Stadtfest statt. Die Idee hatte Dritter Bürgermeister Dieter Seban ( CSU ), weil in Bad Brückenau über die Jahre immer wieder verschiedene Oldtimer-Rallyes zu Gast waren. Als aktiver Motorrad-Oldtimerfahrer wusste er auch, dass in Brückenau viele Oldtimer vorhanden sind, die hier und da mal zu sehen sind.Somit war sehr kurzfristig die Idee geboren, diese schönen Schätze am Eingangstor zum 37. Stadtfest in der Altstadt am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, auszustellen.Es gibt inzwischen einige alte Oldtimer-Autos in Brückenauer Besitz, die ebenfalls gezeigt werden. Einer der Besonderheiten sind die Oldtimer ohne Räder, die Standmotoren, die ein Bad Brückenauer Sammler ausstellt und auch laufen lässt.Die Fahrzeuge und Motoren sind beim Stadtfest sowohl am 23. Juni von 13 bis 19 Uhr als auch am 24. Juni von 12 bis 18 Uhr zu sehen.