Motorblock ist weg

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag zwischen 1 und 1.30 Uhr aus einer Garage in der Klosterstraße in Obertheres einen Motorblock für Gartengeräte entwendet. Ferner wurde das dort geparkte Fahrzeug durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Wer kann der Polizei in Haßfurt dazu Hinweise geben?