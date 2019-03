Motocrosss-Tour beschädigt Wiese

Mit seinem Motocross-Leichtkraftrad war am Sonntagnachmittag ein 16-Jähriger in einer Wiese gegenüber der Staatsstraße 2276 unterwegs. Durch sein sportliches Fahrmanöver richtete er einen Schaden von etwa 500 Euro an. Der Cross-Fahrer wurde jedoch vom Eigentümer der Wiese beobachtet. Der notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Eine Streife konnte den Zweiradfahrer zu Hause antreffen.