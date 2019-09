Motivator, Architekt und Anführer

"Erfolge sind Ergebnisse guter Mannschaftsleistungen." Wer so denkt und dementsprechend auch im Berufsalltag handelt, hat selbst schon viele Siege im Teamsport mit dem Wissen erringen können, dass Erfolgen oft auch Niederlagen vorausgehen. Durch und durch vom Mannschaftssport und damit vom Gemeinschaftsprinzip geprägt ist Helmut Hack. An seinem 70. Geburtstag blickt er nun in seinem gepflegten Hausgarten auf die vielen Höhen und Tiefen des Lebens zurück. Und er schaut glücklich und zufrieden um sich, denn er steht im Kreise der Menschen, mit denen er über Jahrzehnte hinweg große Erfolge, ob im Sport,- oder in der Unternehmenswelt, feiern konnte.

Herausragender Teamplayer

Als Teamplayer ist ihm die herausragende Rolle, die er an seinem runden Festtag einnimmt, doch eher unangenehm. Und so betont er auch jetzt eher die Leistungen seiner Weggefährten, die zum Gratulieren nach Vestenbergsgreuth gekommen sind. Die Gäste wiederum heben in ihren Glückwünschen seine Bescheidenheit, seine vornehme Zurückhaltung und seinen Gemeinschaftssinn als besondere Charaktereigenschaften hervor, obwohl er doch oft der Spiel- und Anführer und somit der Architekt von Erfolgen war. Seine Frau Karin, seine Söhne Oliver und Christian mit Familien und die verwandten Unternehmerfamilien Adolf und Martin Wedel - sie alle sind Erfolgsgaranten in der Mannschaft von Helmut Hack.

Über Jahrzehnte hinweg hat sich das Heimatdorf des Jubilars über nationale und internationale Grenzen hinweg einen großen Namen gemacht und dabei spielte Helmut Hack immer eine gewichtige Rolle. So residiert in Vestenbergsgreuth der Weltmarktführer für Kräutertees, die Martin-Bauer-Group, gleichzeitig wurden hier die Fundamente für die erfolgreichste 2.-Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten gelegt. In ewiger Erinnerung bleibt auch der Sieg der Dorfkicker gegen den ruhmreichen FC Bayern, der dadurch aus dem Pokalwettbewerb geflogen war.

Als Geschäftsführer bei der Firma Martin Bauer und als Präsident der Spielvereinigung Greuther Fürth war er wesentlich an diesen Erfolgen beteiligt - eben nicht nur als Mannschaftsspieler, sondern auch als Motivator, Architekt, Vordenker und Anführer. Aber auch einsame Stunden, schlaflose Nächte, kritische Berichterstattungen, Anfeindungen, Niederlagen und Abstiege musste der Jubilar ebenso ertragen wie die Tatsache, dass die fußballerischen Sympathien der großen Mehrheit der fränkischen Bevölkerung der Mannschaft aus der Norisstadt gelten und eben nicht der Mannschaft, die aus dem kleinen Ort Vestenbergsgreuth den Aufstieg bis hin in das Oberhaus des deutschen Fußballs geschafft hatte.

Sein Herz schlägt aber immer auch für soziale Außenseiter und Menschen in Not. Auch hier ist Helmut Hack über die vielen Jahre ein stiller Förderer und aktiver Unterstützer sozialpolitischer Aktivitäten. Häufig kommt dabei die Aischgründer Therapiestätte Laufer Mühle in den Genuss ideeller und materieller Hilfen. Dafür bedankten sich am Ehrentag der Vorsitzende des Freundeskreises, Reinhard Lugschi und der Geschäftsführer der Mühlenbetriebe, Michael Thiem, mit einem Gutschein für eine Weihnachtsgans, weil Teamplayer Helmut Hack nach den Worten Thiems "ein Händchen dafür hat, auch sozial und leistungsschwächere Menschen in siegreiche Mannschaften zu integrieren." red