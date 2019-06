Motiv-Jagd in der Altstadt

Der Forchheimer Instagram-Wettbewerb "Forchheimshots" läuft auf Hochtouren. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Januar und den bisherigen Fotospaziergängen zum Flugplatz Feuerstein sowie zum Tag der offenen Brauereien in Forchheim flaut das Interesse nicht ab. Bereits mehr als 3600 Fotos wurden nach Veranstalterangaben bisher mit dem Hashtag #forchheimshots19 auf dem sozialen Bildnetzwerk Instagram geteilt. Dabei läuft die Teilnahmefrist für den Fotowettbewerb noch bis zum 15. September.

Um den Instagram-Freunden und Fotoverrückten noch mehr Möglichkeiten zum kreativen Entfalten und zum Netzwerken zu geben, veranstaltet Forchheimshots-Initiator Matthias Hösch im Juli wieder einen Fotospaziergang. Diesmal geht es zum "Altstadtwalk" in die Forchheimer Innenstadt und Unterwelt. Zwischen Fachwerkhäusern, kopfsteingepflasterten

Gassen und geschichtsträchtigen Bauten warten jede Menge Motive auf die Teilnehmer. Auch die Stadtparks stehen auf der Route sowie einige interessante Ecken, die man beim Flanieren durch die Innenstadt gerne mal übersieht. Denn so viel steht fest: In Forchheim gibt es nicht nur aus Fotografensicht jede Menge zu entdecken.

Jeder ist willkommen

Treffpunkt ist am Samstag, 13. Juli, um 14 Uhr an der Forchheimer Tourist-Information in der Kaiserpfalz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, es gibt jedoch eine Facebook-Veranstaltungsankündigung, in der man sein Kommen ankündigen darf. Jeder ist bei diesem Spaziergang willkommen, egal ob Anfänger oder Profi, ob mit Kamera oder Smartphone. Die Bilder werden später mit den Hashtags #altstadtwalk19 #forchheimshots19 auf Instagram gepostet und sind damit automatisch in der Auswahl für die 100 besten Bilder, die es in die Forchheimshots-Ausstellung in der Forchheimer Stadtbücherei schaffen (9. Oktober bis 8. Januar). red