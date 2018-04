Moshacke Zweiter im Bezirk

Die Kegel-Junioren haben in Bamberg ihre Bezirksmeister in Oberfranken ermitteln. Aus dem Landkreis Kronach landete dabei Vorjahressieger Justin Moshacke mit Platz 2 auf dem Treppchen.

Bei der U18 männlich landete Lucas Münzel vom TSV Wilhelmsthal mit 1091 Kegeln auf Platz 5. Den Titel in dieser Klasse holte sich Jan Sandler vom ESV Neuenmarkt mit 1146 Holz.

Bei der U14 männlich reichte es in diesem Jahr nicht ganz zur Titelverteidigung für Justin Moshacke vom Post SV Kronach. Mit 1036 Holz musste er sich knapp Colin Carl von der TTC Freiweg Gestungshausen geschlagen geben, der mit 1039 Holz neuer Bezirksmeister in Oberfranken wurde.

Die Meisterschaft bei der U14 weiblich gewann Saskia Gubtiz vom SSV Warmensteinach mit 1058 Holz. Achte wurde Lea Schuberth vom Post SV Kronach mit 949 Holz, auf dem 9. Platz folgte Nataly Baier von der SKC Gut Holz Tettau mit 923 Holz und den 11. Platz belegte Marie Schuberth vom Post SV Kronach mit 908 Holz. red