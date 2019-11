Moschee ist Thema

Thema der Bürgerinformationsveranstaltung am Montag, 11. November, ab 20 Uhr im Pfarrheim St. Otto, Siechenstraße 84, ist die Genehmigung der Moschee des deutsch-arabischen Kulturvereins in Bamberg-Nord. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), Baureferent Thomas Beese und Ordnungsreferent Ralf Haupt werden über das Verfahren zur Umnutzung des bisher gewerblich genutzten Gebäudes in der Baunacher Straße 8 berichten, teilt die Stadt Bamberg mit. red