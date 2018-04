Moritz Gast ist Landessieger

Auch bei der zweiten Runde des Landeswettbewerbs Mathematik war das Gymnasium Ernestinum erfolgreich. Sechs Schüler aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10 gaben Lösungen zu den anspruchsvollen Aufgaben ab. Besonders erfreulich: Moritz Gast aus der 8. Klasse gehört zu den Landessiegern und durfte in den Osterferien an einem Mathematik-Schülerseminar in Würzburg teilnehmen.

"Die Aufgaben der zweiten Runde sind äußerst anspruchsvoll. Wer sie lösen will, braucht eine gehörige Portion mathematische Intuition, Kreativität und Durchhaltevermögen", erläutert Mathematik-Fachbetreuerin Annett Rauch-Weise, die als Kontaktlehrkraft seit über einem Jahrzehnt die Wettbewerbsdurchführung am Ernestinum engagiert betreut und hierzu auch einen Kurs der Regionalen Begabtenförderung Oberfranken leitet. Dass ein Schüler der 8. Klasse sich in der zweiten Runde gegen die Neunt- und Zehntklässer durchsetzt, sei bemerkenswert und lasse auf gute Resultate in den nächsten beiden Jahren hoffen. Schon in der ersten Runde des Wettbewerbs war das Ernestinum sehr erfolgreich: Von 50 Teilnehmern der ersten Runde erzielten vier Schüler erste Preise, zehn einen zweiten Preis und vier einen dritten Preis. Die vierzehn Schüler mit ersten und zweiten Preisen durften an der zweiten Runde teilnehmen.

Der Landeswettbewerb Mathematik Bayern wird vom bayerischen Kultusministerium veranstaltet. Sponsoren sind die Nürnberger Versicherung (Hauptsponsor) und die Consors-Bank. red