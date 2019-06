Die Nordhalbener Kultur- und Wanderfreunde des Frankenwaldvereins machen sich am Samstag, 22. Juni, noch vor Sonnenaufgang auf den Weg auf die höchste Erhebung des Orts. Die Strecke führt entlang des Wiesen-Panoramaweges hinauf zum Lerchen-/Waldhügel. Treffpunkt mit Wanderführerin Yvonne Simon ist um 4 Uhr an der Wandertafel am "St.-Michaels-Weg" am nördlichen Ortsausgang. Gäste sind gern gesehen, es wird jedoch um Anmeldung per E-Mail: fwv-nordhalben@t-online.de gebeten. red