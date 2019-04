Morgenspaziergang zu den Vögeln

Die Umweltstation lädt zu einem vogelkundlichen Morgenspaziergang am Staffelberg-Südhang am Samstag, 27. April, ein. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Wanderparkplatz in Horsdorf. Unter der Leitung von Uli Völker lernt man die Vogelwelt kennen und kann Vogelstimmen in Feld, Wald und Flur lauschen. Ein Fernglas ist hilfreich. Die Wanderung ist für Familien mit Kindern geeignet. Es wird eine Teilnehmergebühr erhoben - Kinder sind frei. Um Anmeldung bis Donnerstag, 25. April, wird unter Telefon 09575/ 921455 oder per Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de gebeten. red