Was für ein Sound! Schon beim Gang durch die Schwingtüren des Liveclubs dringen sonore Stimmen nach außen. Drinnen stehen rund 120 Männer und Frauen und umringen Thomas Kaminski, der auf der kleinen Bühne am Keyboard sitzt, das auf zwei Barhockern thront.

Der Dirigent wirkt konzentriert, als er den Einsatz für das Lied "I will wait" der Band "Mumford and Sons" gibt. Es sind nur noch ein paar Tage, bis seine Chöre "Männersache" und "Mädelsabend" auf der großen Bühne im Club stehen werden. Denn am Freitag, 24. Januar, feiert der Frauenchor sein einjähriges Bestehen.

Was mit 170 Damen in den unterschiedlichsten Altersklassen begann, hat sich bis heute gut gehalten. Gut 200 Menschen sind in der Whatsappgruppe. "Ich war immer schon ein Fan von großen Chören", meint Kaminiski. Dabei sollte immer das lockere Singen im Vordergrund stehen.

Und so hat der Frauenchor nicht nur in Clubs oder Kneipen eine paar schmissige Lieder mitgebracht: "Am schönsten waren die spontanen Proben und Auftritte an der Löwenbrücke oder morgens halb sieben am Bahnhof", erinnert sich der Dirigent. Er habe sogar einen Brief erhalten mit den Worten: "Danke für den schönen Morgen. Das hält noch drei Tage vor."

An der frischen Luft

Aber auch die Herren waren schon viel an der frischen Luft unterwegs. "Die offene und kumpelhafte Art ist gut für Anfänger", findet Michal Kempf aus Ebensfeld. Man könne im Chor leicht Klangerfahrung sammeln. Sein Highlight war das Kneipenchorfestival im Erlanger E-Werk im Juli 2018, bei dem Chöre aus ganz Deutschland zusammengekommen waren. Für seinen Bariton-Kollegen Michel Blank ging der Weg zur Gruppe über die Ehefrau. Denn im gleichen Gefängnis, in dem sie arbeitet, dirigierte Kaminski ebenso einen Frauenchor. Der Bamberger Blank hat bereits Vorerfahrung aus der Schulzeit und schätzt seine anderthalb Jahre in der Männersache: "Das hat so viel Wucht und Macht. Einfach eine coole Dynamik."

Mann mit Engelsgeduld

"Thomas hat einfach eine Engelsgeduld mit uns", freut sich Amelie Fuchs. Gemeinsam mit ihrer Mutter kam sie ganz zu Beginn zum Mädelsabend - ohne große Vorerfahrung. Das Singen im Chor motiviere auch zuhause, mehr zu proben, erklärt die Mezzosopranistin aus Bamberg.

Sarah Löffler hat sich früher schon im Kirchenchor und im Studium gesangstechnisch ausgetobt. Für die Sopranistin ist das entspannte Singen "einfach mitreißend". Wenn dann noch im Sommer an der Erba-Spitze im Sonnenuntergang eine Probe mit einem Seidla in der Hand stattfindet, was will man mehr?

Liedermäßig freuen sich die beiden auf jeden Fall auf "Learn to fly" und natürlich "I will wait".

Am Freitag um 20 Uhr wird's dann ernst im Liveclub. Jeder der beiden Chöre wird eine dreiviertel Stunde seine deutsch- und englischsprachigen Lieder vom Stapel lassen. Anschließend gibt's von der "Freddy Fischer & His Cosmic Rocktime Band" aus Berlin jazzigen, funkigen Sound zum Abtanzen.

Und mit der Zweierkombo "Dreitagebart" endet der Abend mit gediegenem Kneipensingen. Elf Euro kostet der Spaß im Vorverkauf. An der Abendkasse sind es 13 Euro.

Die Probe ist vorbei, die letzten Chormitglieder gehen nach draußen, um doch wieder auf der Sandstraße stehenzubleiben: Irgendjemand hat einfach wieder angefangen zu singen.