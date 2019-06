Morgenimpuls auf der Seebühne

Die idyllisch gelegene Seebühne auf dem herrlichen ehemaligen Landesgartenschau-Gelände in Kronach: Welch stimmungsvolle Kulisse für einen "Open-Air"-Gottesdienst! Am Sonntag, 30. Juni, zieht der Dekanatsvorstand von Kronach und Teuschnitz des BDJK (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) mit einem besonderen Gottesdienst wieder hinaus ins Freie.

Die ungewöhnliche Idee entstand im Jahr 2013 im Rahmen der BDKJ-Klausur. Die Premiere 2014 am Freizeitsee in Windheim war so gut angenommen worden, dass man diese Form des Jugend-Gottesdienstes auch weiter anbieten wollte - so 2015 bei der Zweitauflage im Wallenfelser Schwimmbad, 2016 erneut am Ölschnitzsee in Windheim, 2017 im Naturbad in Rothenkirchen sowie 2018 bei der Wiesenfläche neben dem kleinen See beim Mitwitzer Wasserschloss.

Am Sonntag, 30. Juni, geht der "Morgenimpu(oo)ls" nunmehr schon in seine sechste Runde. Losgelöst von Räumen, soll dieser Jugend-Gottesdienst ganz bewusst in der Natur und zudem in der Nähe eines Gewässers stattfinden.

Der Gottesdienst steht heuer unter dem Motto "Was bin ich wert?!" Zelebriert wird er wie in den Vorjahren von Pater Waldemar Brysch und Pastoralreferent Josef Grünbeck. Er beginnt um 11 Uhr, gestaltet und organisiert von der Dekanatsleitung des BDKJ Kronach und Teuschnitz. Die musikalische Begleitung übernimmt die Band von Wolfgang Wich "Church Music".

Alle Gottesdienstbesucher werden gebeten, Picknickdecken, Sitzunterlagen, Kissen oder Ähnliches mitzubringen. Bei sehr schlechten Wetterverhältnissen mit Regen und Gewitter entfällt der Gottesdienst auf der Seebühne.