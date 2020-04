Morgen können in der Mehrzweckhalle Stoffe für Behelfsmasken abgeholt werden

Am Dienstag hatte Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) den Stoff für die Herstellung von FFP2 Masken aus dem Kontingent von Staatsminister Hubert Aiwanger (FW) vom Landratsamt erhalten. Eine Rolle für etwa 5000 Masken traf in Adelsdorf ein und wurden vom THW ausgegeben. 1000 Rollen Maskenvlies gingen an die Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern, je Landkreis acht Rollen.

Monika Wirth, Elizaveta Stepina, Olivia Dausch und Bürgermeister Karsten Fischkal haben den Stoff in fünf Meter lange Stücke geschnitten, die für jeweils 25 Masken reichen. Monika Wirth schreibt eine Anleitung.

Schon seit Beginn der Krise nähen auch in Adelsdorf und Höchstadt und Umgebung Helfer Stoffmasken. "Wir sind auf das ehrenamtliche Engagement dieser Bürger dringend angewiesen, um den Versorgungsengpass mit Masken vor Ort abzumildern. Allein mit dem von uns an die Landkreise ausgelieferten Kleinrollen können über zehn Millionen Masken genäht werden", so Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Nun ist auch der rechtliche Begriff eindeutig geklärt: Behelfsmaske, Stoffmaske oder Mundbedeckung ist korrekt. Alle Begriffe, in denen "Schutz" vorkommen, könnten als irreführend ausgelegt werden. Hubert Aiwanger und auch Karsten Fischkal hoffen, dass viele eifrige Näher weiterhin die Aktion unterstützen und auf diese Weise die Zahl der Ansteckungen zu reduzieren.

Am morgigen Donnerstag kann der Vliesstoff zwischen 10 und 12 Uhr in der Mehrzweckhalle abgeholt werden. Jeder Näher bekommt eine Einweisung und wird namentlich erfasst, damit man weiß, wie viele Masken genäht werden.

Die Masken gibt man am besten in Zehnerpacks in einem Umschlag im Rathaus mit Namen versehen ab. Man kann die Masken waschen, bei niedrigen Temperaturen bügeln und wieder verwenden. Sie verlieren aber mit der Zeit an Effizienz "Haben wir ein größeres Kontingent beisammen, fragen wir am Landratsamt nach, wohin wir die Masken liefern sollen", so Fischkal.