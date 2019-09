Morgen "Kerwa-Ausgroum"

Mit ihrer Kerwa hält die Dorfgemeinschaft ein schönes Brauchtum aufrecht. Die örtlichen Vereine haben wieder ein abwechslungsreiches Programm arrangiert. Dieses beginnt am morgigen Mittwoch um 18.18 Uhr mit dem "Kerwa-Ausgroum". Beim "Ständerla-Spiel'n" dürfen sich am Samstag ab 9.30 Uhr die Seibelsdorfer Bürger auf ihre Musikkapelle freuen, bevor ab 16 Uhr am Dorfplatz das Kirchweihtreiben beginnt. Am Abend sorgt "Toni" mit Kirchweihmusik für Unterhaltung.

Den kirchlichen Höhepunkt der Kerwa stellt der Festgottesdienst am Sonntag ab 9 Uhr in der Markgrafenkirche dar, bevor danach mit dem Standkonzert der Musikkapelle der Kirchweihmarkt eröffnet wird.

Der Kirchweihausklang findet am Montag, 16. September, ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Am Dienstag ab 17 Uhr gilt es dann noch einmal alle Kräfte beim "Restla-Trink'n" auf dem Dorfplatz zu mobilisieren, bevor um 18.18 Uhr die Kerwa mit dem "Eigroum" ihren endgültigen Abschluss erfährt. hs