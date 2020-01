Mord zum Mittagessen

Bereits zum 33. Mal fand im Meranier-Gymnasium eine Autorenlesung statt und zum 30. Mal wurde dazu passend auch ein Leseheft herausgegeben. Sichtlich stolz auf diese doch recht stattlichen Zahlen eröffnete Studiendirektor Manfred Brösamle-Lambrecht die Veranstaltung, begleitet von einem Dank an die vielen Helfer, ohne die diese nicht möglich wäre.

Besonders glücklich war er, mit der mehrfachen Preisträgerin Elisabeth Herrmann eine der führenden Kriminalromanautorinnen Deutschlands begrüßen zu dürfen. Unter anderem erhielt sie den Deutschen Krimipreis für "Zeugin der Toten" sowie den Deutschen Hörbuchpreis für "Schattengrund". Vor ihrer Lesung gab sie einen kurzen Einblick in ihren Werdegang, der sie von einer Ausbildung als Bauzeichnerin über ihr späteres Abitur und ihre Tätigkeit als Journalistin zur Romanautorin führte. Sie beschrieb den anstrengenden Weg zur ersten Veröffentlichung, "Das Kindermädchen", dem ersten von momentan fünf Büchern um den Anwalt Joachim Vernau, und der mühseligen Suche nach einem Verlag.

Auch das Drehbuch geschrieben

Beginnend mit einer scheinbar harmlosen Unterschrift unter ein Formular in russischer Sprache steigert sich die Handlung, bis am Ende ein Kriegsverbrechen aufgedeckt wird. Dieses Buch wurde, neben einigen anderen, verfilmt, wozu Elisabeth Herrmann auch das Drehbuch schreiben durfte. Diese Verfilmung wurde 2012 in die Bambi-Nominierung in der Kategorie "Publikumswahl" aufgenommen.

Doch nicht nur Krimis für Erwachsene hat Elisabeth Herrmann auf ihrer Agenda. Unter anderem verfasst sie auch Hörspiele und Kriminalromane für Jugendliche. Darunter "Die Mühle", aus dem sie einige Auszüge vortrug. Gebannt hing das Publikum an ihren Lippen, als sie lebhaft und packend einige Kapitel las. Sieben junge Menschen werden in eine alte Mühle eingeladen, in der sie in ein Katz- und Mausspiel verwickelt werden. Sie bekommen seltsame Spiele auferlegt, ominöse Grußbotschaften, deren Absender unklar ist, werden ihnen zugestellt und bald schon gibt es den ersten Toten. Man sah den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 10 bis 13 an, wie sie bereits bei diesen Stellen mitfieberten, und der ein oder andere hätte zu gerne gewusst, wie es weitergeht und das Lesefieber war geweckt worden.

In einer Lesepause hatte man die Gelegenheit, Fragen zu stellen, wovon auch rege Gebrauch gemacht wurde. So wurde gefragt, was für sie spannender wäre: einen Roman oder ein Drehbuch zu schreiben? Mit einem verschmitzten Lächeln erläuterte die Autorin, dass beides seinen Reiz hätte, aber am interessantesten wäre der Besuch am Drehort und wenn man das erste Mal die Rohfassung des Filmes sehen dürfte. Auf die Frage, woher sie ihre Ideen nähme, beschrieb sie sich als "Umgebungsvampir". Sie würde alles, was um sie herum geschieht, in sich aufsaugen. Gesten, Worte, Bewegungen, Ereignisse. All das würde sie verinnerlichen und dann in ihren Büchern verarbeiten. Für Lacher sorgte die Frage eines Schülers, was in ihren Augen einen guten Krimi ausmache. "Ein guter Krimi ist es, wenn man ihn am Abend mit ins Bett nimmt und ihn am nächsten Morgen ausgelesen hat", war ihre Antwort. Allerdings, so betonte sie, gäbe es kein Allgemeinrezept für einen guten Krimi. Wie alles wäre dies auch immer eine Sache des persönlichen Geschmacks, der sich über die Zeit auch ändern könne.

Als Überraschung las Elisabeth Herrmann dann aus dem neuesten Roman aus der Joachim-Vernau-Serie "Requiem für einen Freund". Es handelt sich um Band sechs der Reihe, der im Mai erscheinen wird. Wieder muss sich Joachim Vernau mit den alltäglichen Kleinigkeiten herumschlagen. Dieses Mal unter anderem mit einem scheinbar übereifrigen Steuerprüfer und seiner Mutter, die eine seltsame Dreiecksbeziehung führt. Nach einem nächtlichen Anruf des Finanzbeamten eskaliert die Lage. Als dann, kurz vor dem Ende der Lesung und dem Beginn der Mittagspause, eine Leiche gefunden wird, eben im Büro des Anwalts, wird deutlich, dass doch mehr dahintersteckt, als es den Anschein hat. Mit einem fröhlichen "und jetzt guten Appetit" beendete Herrmann mit dem Fund der Leiche den Buchauszug, bevor sie sich dem Ansturm der Gäste stellte, die sich ihre am Büchertisch frisch erworbenen Exemplare und Lesehefte signieren ließen. Freundlich beantwortete sie alle Fragen und freute sich über die rege Teilnahme. Offen blieb am Ende nur die Frage, ob nach dem doch etwas blutigen Ende noch alle Hunger hatten.