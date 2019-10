Mord mit Savoir vivre genießen

Der fränkisch-französische Krimiabend mit Jan Beinßen findet heute, Mittwoch, 9. Oktober, um 20 Uhr in der Bücherei Großenseebach statt. In der Doppel-Lesung stellt Beinßen zwei seiner aktuellen Krimis vor. Im fränkischen "Kerwakiller" gilt es, einem Erpresser im Nürnberger Umland auf die Spur zu kommen. "Die Toten von Carcassonne", erschienen unter Beinßens Pseudonym "Jules Besson" und nehmen die Zuhörer mit in die Sonne Südfrankreichs, wo drei brutale Morde dem pensionierten Ermittler Konrad Keller die Urlaubsstimmung verderben. Zu dieser Lese-Veranstaltung im Rahmen des Großenseebacher Herbsts gibt es einen Büchertisch zum Stöbern mit anschließender Signierstunde des Autors. red