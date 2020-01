Mord ist Ihr Hobby?

Beim spannend-humorvollen Dinnerkrimi "Bei Verlobung: Mord!" gehen die Gäste zum Vier-Gang-Menü auf interaktive Verbrecherjagd. Sie unterstützen am Samstag, 18. Januar, ab 19.30 Uhr im Best Western Plus Kurhotel an der Obermain-Therme die Ermittler dabei, den Täter bis zum Dessert dingfest zu machen.

Als Gäste auf Lady Coolridges schottischem Adelssitz erleben sie den Mord hautnah. Täter und Opfer bewegen sich unter den Gästen, denn eine Bühne gibt es bei Dinnerkrimi nicht. Jeder hat die Wahl, tatkräftig zur Überführung des Mörders beizutragen oder die Auflösung des Krimis als stiller Augenzeuge zu beobachten.

Lady Daphne Coolridge ist überglücklich, als ihre lange Jahre vermisste Tochter Felicity plötzlich vor der Tür des Familiensitzes Coolroy Castle steht. Und Felicity bringt auch gleich ihren Verlobten, den Sohn eines bedeutenden Lords mit. Lady Coolridge lädt alle Freunde des Hauses und den gesamten schottischen Hoch- und Landadel ein zu einem großen Verlobungsfest. Die Hausherrin freut sich über ihre Gäste und die gelungene Feier.

Doch auch Scotland Yard interessiert sich für die Vorgänge auf Coolroy Castle - und das, wie die Verlobungsgäste sehr schnell feststellen müssen, zu Recht: fragliche familiäre Verstrickungen, dubiose Drogengeschäfte und dann auch noch ein Mord. Was als vergnügliche Feier beginnt, wird zum Schauplatz eines kaltblütigen Verbrechens. Major Blunt und seine Tante Miss Mumble haben nun alle Hände voll zu tun, die seltsamen Geschehnisse aufzuklären.

Reservierungen sind unter www.dinnerkrimi.de oder direkt im Hotel möglich. red