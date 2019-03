Morbus-Osler-Gruppe trifft sich in Haßfurt

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Morbus Osler findet am Samstag, 9. März, um 13 Uhr im Julius-Echter-Haus der Caritas in Haßfurt statt. Morbus Osler (hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie, HHT) ist eine seltene erbliche Gefäßerkrankung. Im Mittelpunkt des Treffens stehen der Erfahrungsaustausch und die Teilnahme am Projekt "Selbsthilfefreundliches Krankenhaus" mit den Haßberg-Kliniken, wie das Landratsamt in Haßfurt mitteilt. Betroffene sowie Angehörige sind eingeladen.Informationen gibt es bei der Initiatorin Sivlia Hauck unter Rufnummer 0172/5323841 sowie per E-Mail MO.hcs1960@gmail. com oder unter www. morbus-osler.de sowie bei der Kos (Kontaktstelle der Selbsthilfegruppen im Landkreis Haßberge), Telefonnummer 09521/27313, E-Mail: kos@hassberge.de. Anmeldungen sind erwünscht. Anfragen werden selbstverständlich vertraulich behandelt, versichern die Verantwortlichen. red