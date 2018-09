Mopeds fallen wie Dominosteine

Vier Motorräder wurden am Donnerstag um 9.45 Uhr nach einem Rangiermanöver einer 49-Jährigen mit ihrem Kleinkraftrad im Kirchhof beschädigt. Als die Frau rückwärts ausparkte, touchierte sie ein neben ihr geparktes Motorrad. Das fiel auf einen geparkten Roller. Dieser kippte ebenfalls zur Seite auf einen danebenstehenden Roller. Am Kleinkraftrad der 49-Jährigen entstand kein Schaden. An den durch einen Dominoeffekt umgestürzten Krafträdern wurden Lenker sowie Außenspiegel beschädigt und die Kotflügel zerkratzt. Es entstand Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Coburger Polizei verwarnte die 49-Jährige vor Ort. pol