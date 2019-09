Mopedfahrerin wird verletzt

Leichtere Verletzungen in Form mehrerer Schürfwunden zog sich am Donnerstag um 7.40 Uhr eine 18-Jährige bei einem Sturz von ihrem Moped am Judenberg zu. Sie war von einem Skoda gestreift worden, dessen 40-jährige Fahrerin beim Abbiegen von der Gothaer Straße aus nach links in den Judenberg die stadtauswärts fahrende 18-Jährige aus Dörfles-Esbach übersah. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei 3000 Euro. Die Coburger Polizei ermittelt gegen die 40-jährige Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.