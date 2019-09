Beim Abbiegen von der Kirchstraße in die Tütschengereuther Hauptstraße übersah am Montagnachmittag eine 41-jährige BMW-Fahrerin die Vorfahrt einer 24-jährigen Mopedfahrerin, die in Richtung Trosdorf unterwegs war. Nur durch starkes Abbremsen der Zweiradfahrerin konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Jedoch stürzte sowohl sie als auch ihr 30-jähriger Sozius. Beide zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Am Moped entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. pol