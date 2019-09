Auf der Staatsstraße 2244 geriet am Montagnachmittag eine 17-Jährige mit ihrem Zweirad nach rechts ins Bankett und stürzte. Mit leichten Verletzungen musste die Zweiradfahrerin ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.